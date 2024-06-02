В Румынии задумались о передаче системы Patriot Украине

В Румынии обсуждается возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны Patriot, эта система могла бы прикрывать и румынскую территорию, заявил румынский премьер Марчела Чолаку в интервью euronews.
По словам Чолаку, вопросы передачи системы Patriot должны рассмотреть специалисты, чтобы найти лучшее решение. После этого решение одобрит Высший совет национальной обороны Румынии.
«Итак, в настоящее время предложение находится на стадии анализа», – сказал румынский премьер.
В то же время он отказался раскрыть любые подробности этого вопроса, поскольку это может навредить отношениям с партнерами по НАТО и безопасности Румынии.
«Я знаю, что это интересная тема. Я бы создал «срочные новости», но я думаю, что мы достигли политической зрелости, чтобы избегать таких вещей в столь важных вопросах. Я твердо убежден, что решение не будет ослабляющим безопасность Румынии «, – подчеркнул Чолаку.