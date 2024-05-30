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Коротченко: Армянские военные преступники должны понести наказание

Коротченко: Армянские военные преступники должны понести наказание

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала «Национальная оборона», политический аналитик Игорь Коротченко рассказал об историческом значении возвращения населения в Ходжалы.

«Это событие имеет огромное политическое и символическое значение. Всем памятны трагические события Ходжалинского геноцида – единомоментное уничтожение огромного количества мирного населения, включая стариков, женщин, детей, которые пытались по коридору покинуть осаждаемый армянскими вооруженными формированиями город, но были зверски убиты. В памяти азербайджанского народа и в истории современных военных конфликтов это беспрецедентное, чудовищное преступление, совершенное армянскими военными по приказу армянского политического руководства. Возвращение на родину изгнанных из Ходжалы жителей – знак полной победы Азербайджана над бесчеловечной националистической политикой Армении», – прежде всего сказал он. Его слова приводит «Вестник Кавказа»

«Сегодня, когда вся азербайджанская территория, прежде оккупированная армянскими войсками, снова находится под контролем Баку, восстановившего территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики, на освобожденных землях активно идет восстановление городов и сел, за годы оккупации уничтоженных до основания. Сегодня по программе «Великое возвращение» реализуется возвращение к родным очагам всех азербайджанцев, три десятилетия назад вынужденных покинуть Карабаха и восточный Зангезур, а также их семей. По этой программе строятся по современным канонам градостроительства абсолютно новые, «умные» города и деревни, люди возвращаются не просто на родину, но в комфортные для жизни и работы условия», – подчеркнул Игорь Коротченко.

«Потенциал Карабаха огромен – и агропромышленный, и туристический, и энергетический. В регионе уникальное сочетание природы, ландшафта и воздуха. Конечно же, то, что в Ходжалы возвращается жизнь – это еще и победа справедливости, победа добра над злом и символ устремленного в будущее Азербайджана, который залечит раны войны и сделает Карабах цветущим, благословенным регионом», – добавил главный редактор «Национальной обороны».

«Здесь необходимо отметить, что помимо возвращения населения в случае Ходжалы крайне важно сохранения исторической памяти о Ходжалинском геноциде, дабы в самом городе был мемориал и память о жертвах никогда не исчезла, передаваясь из поколения в поколение. А армянские военные преступники должны понести наказание, ведь у их преступлений против человечности нет срока давности. В любом возрасте, если эти люди живы, они должны быть преданы суду. Необходимо прежде всего назвать виновных поименно и организовать юридический, судебный процесс, дабы Справедливость для Ходжалы восторжествовала в полной мере», – заключил Игорь Коротченко.

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