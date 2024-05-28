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Певица Джамала родила третьего сына

Певица Джамала родила третьего сына

Украинская певица Джамала в третий раз стала мамой. Радостной новостью она поделилась в Instagram.

Известно, что 24 мая певица родила третьего сына, которого назвали Алим-Сеит Бекир. Малыш появился на свет с весом 3,4 кг, а его рост составляет 50 см.

Джамала также опубликовала первое фото малыша, на котором видны маленькие ножки новорожденного.

«24.05.2024. Мой третий маленький принц! Я для тебя буду тенью в жаркий день, в холод стану домом, я тебя согрею солнцем, светлым лучом, огнем. Люблю», – написала под кадром звездная мамочка.

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Певица Джамала родила третьего сына
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