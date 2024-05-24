США выделили Украине очередную партию оружия на $275 млн.

Вашингтон выделил Киеву очередную партию оружия на 275 миллионов долларов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, США выделили Украине еще один пакет военной помощи. В его состав войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также туда будут включены артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin и AT-4.
Кроме того, Киеву отправят противотанковые мины, комплекты химической, биологической и радиационной защиты.