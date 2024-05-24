Маск дал прогноз о войнах будущего

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В войнах будущего многое будет зависеть от беспилотников, определяющую роль в будущих военных конфликтах будет играть качество конструируемых БПЛА.

Такой прогноз сделал американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети «X».

Он подчеркнул, что «войны будущего действительно будут войнами беспилотников».

«Если быть точным, это количество произведенных дронов в месяц, умноженное на среднее количество убитых. Побеждает та сторона, у которой этот показатель больше», – добавил он.