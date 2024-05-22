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Бухарест не намерен отправлять войска в Украину

Бухарест не намерен отправлять войска в Украину

У Румынии нет планов отправлять своих военнослужащих в Украину, заявил президент страны Клаус Йоханнис журналистам после посещения нацпарка Пьятра Крайулуй.

«Румыния не будет направлять солдат в Украину. Это просто дискуссия, и думаю, что на этом она и закончилась», – приводит его слова ТАСС.

Йоханнис отметил, что не видит прямой угрозы безопасности Румынии, однако военные должны быть готовы «ко всем возможным ситуациям».

При этом глава Румынии отказался комментировать вопрос о возможной передаче Румынией ЗРК Patriot Киеву, отметив, что прежде чем принять такое решение, вопрос следует обсуждать со специалистами армии, а затем его должен рассмотреть Верховный совет обороны страны. Широкая общественная дискуссия по этому вопросу неуместна, заявил президент.

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