ООН оказывает широкую поддержку председательству Азербайджана в COP29

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Проведение COP29 в Азербайджане является большим достижением для страны и демонстрирует ее твердую приверженность борьбе с изменением климата.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ООН. В нем отмечается, что ООН оказывает широкую поддержку председательству COP29.

«Секретариат ООН по вопросам изменения климата (Рамочная конвенция ООН об изменении климата – UNFCCC) оказывает техническую поддержку председательству COP29 по таким направлениям, как переговоры, операции (такие как управление конференциями и логистика) и участие заинтересованных сторон. Кроме того, стороны Рамочной конвенции ООН об изменении климата, вместе с другими структурами ООН, координируют поддержку по наращиванию потенциала команды председательства COP29 и других сторон», – говорится в документе.

Сообщается, что ООН учреждает Рабочую группу по поддержке Азербайджана в процессе COP29, сопредседателями которой являются специальный советник генерального секретаря ООН по климатическим действиям и справедливому переходу Селвин Чарльз Харт и резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

«В рабочую группу входят представители около 25 агентств, фондом и программ ООН, которые будут координировать оказание технической поддержки инициативам в рамках председательства COP29.

На национальном уровне команда ООН работает со всеми заинтересованными сторонами для мобилизации усилий Азербайджана в борьбе с изменением климата. К примеру, представительство ООН в Азербайджане вместе с партнерами выдвинуло инициативу под названием «29 переговоров по климату: путь к COP29» с целью начать общенациональный диалог и работу в рамках климатических действий и справедливого перехода по всей стране.

Кроме того, команда ООН в стране уделяет особое внимание привлечению молодежи Азербайджана в преддверии и во время COP29 с целью мотивировать, просвещать мобилизовать молодых людей в стране чтобы дать им возможность действовать и участвовать в решении проблем изменения климата», – отмечается в заявлении пресс-службы ООН.