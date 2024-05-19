Власти ДР Конго подавили госпереворот в стране (фото, видео)

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В Демократической Республике (ДР) Конго предотвратили государственный переворот, сообщил официальный представитель ВС страны, бригадный генерал Сильвен Экенге. По его словам, путчисты, имена которых не раскрываются, арестованы.

«Попытка государственного переворота была подавлена в воскресенье силами обороны и безопасности в столице страны Киншасе», — сказал военный.

По словам Экенге, скоро власти поделятся подробностями. Как пишет L’actualité, очевидцы слышали стрельбу у резиденции депутата и кандидата на пост спикера нижней палаты парламента Виталя Камерхе. Погибли три человека, в том числе двое сотрудников полиции.

На видео из Сети — вооружённые заговорщики, ворвавшиеся во дворец президента Феликса Чисекеди. Судя по демонстрируемой символике, они принадлежат к одной из повстанческих группировок. К слову, среди них слышалась речь на английском и французском языках. Участники переворота назвали своим лидером Кристиана Малангу, проживающего в США. По утверждению Media Congo, его ликвидировали правительственные силы во время волнений.