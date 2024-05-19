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В горных районах страны выпал снег

В горных районах страны выпал снег

В ряде горных регионов Азербайджана выпал снег.

Об этом говорится в сводке Национальной службы гидрометеологии о фактической погоде на территории республики.

Согласно информации на 10:00, в стране наблюдались нестабильные погодные условия. Местами шел дождь, прошли грозы, кое-где осадки были интенсивными, в горных районах выпал снег.

Количество осадков в Нафталане составило 33 мм, в Астаре и Гобустане – 10 мм, в Гахе – 6 мм, в Габале – 4 мм, в Загатале, Шамахы, Грызе, Шахдаге – 3 мм, в Джафархане, Балакене, Шеки, Губе – 2 мм, в Астаре, Гёйчае, Кюрдамире, Билясуваре, Лянкяране, Огузе – до 1 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове – до 2 мм.

Высота снежного покрова в Шахдаге составила 2 см.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 11 градусов, в Нахчыванской АР и низменных районах – 12, в горных районах 3-7 градусов тепла, в высокогорье – до 7 градусов мороза.

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