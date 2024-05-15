Эксперт: Миссия ЕС в Армении вредит всем странам региона

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Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала «Национальная оборона», политический аналитик Игорь Коротченко рассказал о том, какой эффект «наблюдательная» миссия Евросоюза оказывает на регион Южного Кавказа.

«С самых первых дней появления на территории Армении она представляла угрозу и наносила вред всем соседним странам. Костяк этой миссии – кадровые разведчики европейских стран под дипломатическим прикрытием. Это не дипломаты, а именно представители спецслужб, которые используют дипломатический паспорт для маскировки разведывательно-подрывной деятельности. Все это время они ведут разведку и активным образом работают над созданием своей агентуры в Армении», – приводит «Вестник Кавказа» его слова.

«За прошедшие полтора года негативные оценки в адрес миссии Евросоюза на территории Армении были даны целым рядом высокопоставленных российских должностных лиц. Мизаил Галузин – заместитель министра иностранных дел России, который курирует вопросы отношений нашей страны с государствами Южного Кавказа, и если он еще раз акцентирует внимание на подрывном и негативном характере указанной миссии, это свидетельство серьезных опасений Москвы, основанных на разноплановой информации о том, чем и как занимаются указанные представители Евросоюза», – обратил внимание Игорь Коротченко.

«По большому счету, ведется работа над тем, чтобы создать в Армении антироссийский плацдарм, подогревая антироссийские настроения и подводя Ереван к решению о выходе из ОДКБ. «Заморозку» отношений с ОДКБ Армения уже сделала, это уже, наверное, необратимый шаг. Дальше – разрыв союзнических отношений с Россией, а перед этим – последовательное выдавливание всех компонентов российского присутствия на армянской территории. Процесс вывода российских пограничников из Армении уже запущен, а далее, очевидно, настанет время и российской военной базы в Гюмри», – ожидает политический аналитик.

«Важно отметить, что деятельность миссии ЕС идет во вред всем странам региона. Разведывательное присутствие масштабируется в военное присутствие ЕС в Армении, что мы прекрасно понимаем. По сути, дело идет к тому, чтобы в Армению зашли силы НАТО. То есть Армению хотят превратить еще и в пронатовский плацдарм, чтобы в дальнейшем использовать для дестабилизации ситуации, подрыва стабильности в регионе и подталкивания различного рода параллельных провокаций», – добавил Игорь Коротченко.

Главный редактор «Национальной обороны» обратил внимание, что ни население Армении, ни даже государство не получает никаких реальных выгод от размещения европейских «наблюдателей». «Как государство Армения получает лишь обострение отношений с соседями. Само наличие миссии в республике объясняется обязательствами армянской правящей элиты и самого Никола Пашиняна перед западными странами. По той информации, которой располагают спецслужбы, нынешний секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян – креатура ЦРУ США. Естественно, Григорян проталкивает те решения, которые находятся в рамках выполнения обязательств перед Вашингтоном. И таких людей много в окружении Пашиняна. Тот же министр обороны Сурен Папикян – человек с очень обширными связями на Западе», – поведал он.

«Большинство ключевых фигур в команде Никола Пашиняна – люди, которые так или иначе близки с неправительственными организациями, финансируемыми западными странами, и состоят в доверительных контактах с представителями США, работающими в американском посольстве в Ереване. То, что сейчас происходит с Арменией – результат системной, упорной, многолетней работы. Армения, всегда кричавшая о великой, вековой, братской дружбе с Россией, теперь показывает злобный антироссийский оскал. В первую очередь это было определено подбором и расстановкой своих людей в армянских элитах. Пока тенденции негативные, и удастся ли их переломить, тяжело сказать. Надо работать, исходя из существующих реалий», – заключил Игорь Коротченко.