Азербайджан подготовит предложения по «Евро-5»

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В Азербайджане будут подготовлены предложения по применению стандарта «Евро-5» и более высоких экологических стандартов для импортируемых в Азербайджан автотранспортных средств.

Это отражено в Дорожной карте на 2024 год по стимулированию обращения экологически чистых и безопасных транспортных средств и совершенствованию инфраструктуры Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

Предложения должны быть подготовлены министерством экономики (Азербайджанским институтом стандартизации), Государственным таможенным комитетом, министерством внутренних дел, министерством экологии и природных ресурсов и представлены в Комиссию до 1 сентября.