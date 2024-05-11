Bloomberg: Вагит Алекперов хранит часть своего состояния в наличных

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Российские миллиардеры, попавшие под западные санкции, начали переводить активы на родину – из-за того, что западные страны, в частности, Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России, пишет Bloomberg.

По мнению экспертов, Россия уже давно пытается вернуть уехавших олигархов, создавая для них удобные условия для передачи наследства, поскольку от этого решения во многом зависит развитие экономики и бизнеса.

Кроме того, некоторые российские миллиардеры хранят часть своего состояния в наличных. В их число, по мнению Bloomberg, входят экс-глава холдинга «ФосАгро» Андрей Гурьев, а также основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов.