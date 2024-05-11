МИД Турции призвал международное сообщество признать Палестину

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Турция призвала международное сообщество принять конкретные шаги для прекращения насилия со стороны Израиля в секторе Газа и признания Палестины в качестве независимого государства.

Об этом говорится в заявлении МИД республики в связи с принятием Генассамблеей ООН проекта резолюции с рекомендацией к Совету Безопасности вновь рассмотреть вопрос принятия Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации.

«Мы приветствуем решение Генеральной Ассамблеи ООН. <…> Эта резолюция подтверждает твердую поддержку подавляющим большинством международного сообщества права палестинского народа на собственное государство и решения о двух государствах. Призываем международное сообщество предпринять конкретные шаги для прекращения злодеяний Израиля в Газе и признания Государства Палестина», – говорится в документе.