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Дочь Шукшина подвергла критике Рязанова и Гайдая

Дочь Шукшина подвергла критике Рязанова и Гайдая

Актриса Мария Шукшина выступила с критикой в адрес поздних работ знаменитых советских кинорежиссёров Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая. По её словам, эти фильмы было невозможно смотреть.

«Вспомните последние фильмы Гайдая и Рязанова — это уже было невозможно смотреть! К сожалению, такова статистика: в пожилом возрасте чего-то выдающегося не снимешь», — высказалась звезда в беседе с aif.ru.

Добавим, что два последних фильма Гайдая — это «Частный детектив, или «Операция «Кооперация» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Последние работы Рязанова — «Андерсен. Жизнь без любви» и «Карнавальная ночь – 2, или 50 лет спустя».

Также Шукшина отметила, что большинство современных режиссёров воспитаны либеральными ценностями и путают в своих произведениях понятия добра и зла. По мнению артистки, заигрывание с отрицательными персонажами может сыграть плохую службу в воспитании молодёжи. Если в картине плохие герои становятся добрыми, то дети запутываются, а в будущем перестают доверять всем — и родителям, и друзьям, и школе, и государству, считает дочь Василия Шукшина.

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