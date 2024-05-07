В Азербайджане может быть ограничено количество такси

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В Азербайджане после достижения определенного количества такси их число может быть ограничено в соответствии с требованиями законодательства, сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

«Согласно закону Азербайджана об автомобильном транспорте, ограничения могут быть введены для повышения эффективности и качества автотранспортных услуг, а также оптимизации распределения пассажиропотоков по видам транспорта на автотранспорте общего пользования», говорится в распространенной информации.