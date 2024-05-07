Ветеранам войны будут предоставлены новые льготы

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Устанавливается новая льгота для ветеранов войны. Этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону “Об образовании”, которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли меджлиса, сообщает Minval.az.

Согласно проекту, лицам, получившим звание «Ветеран войны» в учреждениях профессионального образования, предлагается оплачивать расходы на образование за счет средств из государственного бюджета в период обучения на платной основе. Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.