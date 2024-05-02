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Капитализация Amazon выросла почти на 18%

Капитализация Amazon выросла почти на 18%

Крупнейший в мире интернет-сервисов Amazon.com Inc. в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль более чем в три раза и нарастил выручку на 13%, до $143,3 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила 10,4 млрд долларов, или 98 центов на акцию по сравнению с 3,17 млрд долларов, или 31 центом на акцию, полученным за аналогичный период прошлого года.

Облачный сервис Amazon Web Services (AWS) увеличил выручку в январе-марте на 17%, до 25 млрд долларов.

С начала года капитализация Amazon выросла на 17,8%, до 1,86 трлн. долларов.

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