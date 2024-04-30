Визит Маска в Китай взвинтил стоимость акций Tesla

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Акции Tesla показали рост стоимости на предторгах более чем на 13% на фоне визита главы компании Илона Маска в Китай и подписания контракта с Baidu. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные биржи.

Стоимость ценных бумаг Tesla взлетела до 191,2 доллара. По мнению старшего аналитика Wedbush Securities Дэна Айвза, именно приезд Маска в Пекин стал отправной точкой в изменении биржевых котировок, ведь сделка с китайской Baidu подстегнула цену, так как инвесторы увидели в этом новые возможности для развития компании. В частности, предполагается, что теперь в Китае может появиться автопилот Tesla.