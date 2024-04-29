Представители Омбудсмена проверили госпиталь Минобороны (фото)

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В соответствии с планом совместных мероприятий на 2024 год, подписанным между Министерством обороны Азербайджана и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена), представители Аппарата посетили Главный клинический госпиталь Министерства обороны. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Гости ознакомились с условиями, созданными в отделениях госпиталя, оснащенных современным медицинским оборудованием, поинтересовались состоянием здоровья военнослужащих, проходящих здесь лечение, в том числе организацией и обеспечением медицинского обслуживания.

Делегация была подробно проинформирована о повседневной работе медицинского персонала.

Сотрудники Аппарата высоко оценили уровень оказываемых медицинских услуг и организацию лечения.