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Турция и Азербайджан проведут аудит проекта газопровода

Турция и Азербайджан проведут аудит проекта газопровода

Между Счетными палатами Турции и Азербайджана подписан протокол о сотрудничестве по аудиту проекта реализации строительства газопровода Игдыр-Нахчыван, сообщает «Анадолу».

В мероприятии, состоявшейся на станции BOTAŞ в районе Аралык города Ыгдыр принимали учатие председатель Счетной палаты Турции Метин Йенер, председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов, генеральный директор компании BOTAŞ Абдулвахит Фидан и другие официальные лица.

Стороны подписали протокол о сотрудничестве по аудиту проекта реализации строительства газопровода Игдыр-Нахчыван.

В своем письменном заявлении, сделанном после церемонии подписания, которая прошла в закрытом для прессы режиме, председатель Счетной палаты Турции Метин Йенер отметил важность сотрудничества словами:

«Наше сотрудничество станет началом новой эры, когда мы сможем повысить свой потенциал, объединив усилия. Эта инициатива даст возможность эффективно внедрить современные методологии аудита и возможности, предоставляемые новыми технологиями, в рамках международных стандартов аудита. Укрепляя наш институциональный потенциал, мы, во-первых, стремимся наилучшим образом выполнить свои обязанности перед государством. Во-вторых, мы стремимся предложить новые возможности, которые могут послужить примером для Счетных палат дружественных и братских стран в нашей культурной географии».

«Эти усилия также откроют нам путь к более эффективной инициативе в аудите международных организаций, в которые мы вносим значительный финансовый вклад», – подчеркнул он.

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