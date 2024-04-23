Обретение границ: важный процесс стартовал еще год назад

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Есть известное выражение: «Государство начинается с границ». Чётко определённые государственные границы, контроль над собственной территорией и своими рубежами – важная составляющая государственного суверенитета.

В нашей истории обретения границ много примечательных дат и событий. Можно вспомнить, как 18 августа 1919 года правительство Азербайджанской Демократической республики учредило собственную пограничную охрану. Как после восстановления независимости 1991-м году Азербайджану, в числе прочего, пришлось приложить немало сил, чтобы установить контроль над собственными границами – Москва настаивала, чтобы на бывших внешних границах СССР по-прежнему стояли российские «зелёные фуражки», статус и раздел Каспийского моря ещё не были определены… И самое главное, в результате армянской агрессии под оккупацией находилась 20% территории нашей страны, включая сотни километров границ Ираном и самой Арменией.

Но за последние годы Азербайджан одержал несколько блистательных побед. В 2020 году в ходе 44-дневной войны Азербайджан под руководством своего верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева освободил от армянских агрессоров еще и ранее оккупированной участок своей границы с Ираном – а это ни много ни мало 132 км. 21 октября 2020 года освобождение посёлка и пограничной заставы Агбенд ознаменовало, что отныне Азербайджан полностью контролирует свою границу с Ираном.

Год назад, 23 апреля, Азербайджан полностью «замкнул» свою государственную границу и установил над ней полный контроль. На дороге Герус-Лачин-Шуша, на мосту через реку Хакари, был установлен азербайджанский пограничный-пропускной пункт. Ещё существовал «Лачинский коридор». Ещё трепыхалась в Ханкенди незаконная хунта. Ещё раздавали интервью и надували щеки Араик Арутюнян, Рубен Варданян и прочие вожаки сепаратистов. В Ханкенди, Агдере, Ходжавенде ещё стояли российские миротворцы. Но Ильхам Алиев провёл ещё одну по-настоящему гроссмейстерскую партию, и теперь границы Азербайджана полностью контролировались нашей страной – без «окошек», «коридоров» и «серых зон».

Год назад Азербайджан взял под контроль бывший Лачинский коридор и установил ППП, через который сегодня уходят в Армению военные колонны российских миротворцев. Можно вспомнить, какие истерики по этому поводу закатывали в Ханкенди, Ереване, в кабинетах и коридорах других столиц, где стремились использовать Армению как «козырную карту» против Азербайджана. И можно вспомнить, какие истерики закатывали армянские «стратеги» и их покровители по поводу мифического «голода» и «гуманитарной катастрофы». Как пытались вынести вопрос в СБ ООН и как вся эта игра…

А теперь – новая блестящая победа Ильхама Алиева. Начинается процесс делимитации и демаркации границы с Арменией. Причём начинается самого, казалось бы, проблемного участка – Газаха и Товуза, с возвращения четырёх ранее оккупированных сил. Да, в Армении протестуют. Но это уже скорее внутриполитические разборки другой страны. Азербайджан уверенно берет под контроль собственную территорию. И собственные границы, которые должны быть мирными, добрососедскими, стабильными, чётко определёнными.

И которые мы никому не позволим перекраивать силой.

Отдел политики Minval.az