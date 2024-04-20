В Германии пока не жалуют искусственный интеллект

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Каждый третий житель Германии рассматривает искусственный интеллект (ИИ) прежде всего как источник риска, передает DW.

В ходе проведенного компанией YouGov по заказу dpa опроса на тему ИИ 30 процентов респондентов заявили, что лично для них связанные с использованием искусственного интеллекта опасности перевешивают появившиеся вместе с ним возможности. Еще для 26 процентов опрошенных возможности ИИ важнее рисков, пишет агентство.

Между тем, 39 процентов участников опроса не назвали ни один из вариантов либо заявили, что не могут дать ответ, поскольку не имеют четкого представления об искусственном интеллекте.

При этом 56 процентов опрошенных заявили, что сами еще не пользовались технологиями ИИ. Положительно на этот вопрос ответили 36 процентов участников в целом и более половины респондентов младше 40 лет. Из тех, кто уже имеет такой опыт, 81 процент использовал ИИ в частных целях, 36 процентов – для работы, 15 процентов – для учебы в вузе или среднем профессиональном заведении.

Репрезентативный опрос был проведен 5-10 апреля в Германии среди 2013 взрослых жителей страны, имеющих немецкое гражданство.