Грязная игра иранского агитпропа против Азербайджана

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Есть такое выражение в медицине – «привычный вывих». Оно уже давно стало нарицательным. Вот и у иранского агитпропа есть такой «привычный вывих» — при любой ситуации искать присутствие «врагов Ирана» в Азербайджане. Нынешний «обмен любезностями» с Израилем исключением не стал. Некая «широко известная в узких кругах» ТГ-помойка с помпезным названием «Главные новости Ирана» тоном опытного доносчика изрекает: «С президентом Азербайджана Алиевым идёт процедура заключения соглашения о предоставлении трёх авиабаз на иранской границе для воздушных и беспилотных ударов по Ирану». Дешёвый фейк по привычке тут же подхватили и армянские ТГ-помойки.

Эта дезинформация из разряда тех, которые даже опровергать как-то неудобно.

Напомним в который уже раз: Азербайджан – самостоятельное государство, мы свою независимость ценим и не напрашиваемся на роль «плацдарма», «форпоста» или ещё чего-нибудь вроде Сирии или Армении. Тем более, наша страна не позволяет использовать свою территорию для «работы» против соседей. Об этом говорилось не раз, чётко, и на самом высоком уровне. А у Азербайджана слова с делом не расходятся.

Но если так, то к чему вообще «запускать» подобного рода примитивную ложь? На фоне общего кризиса на Ближнем Востоке кого-то очень не устраивает, что между Ираном и Азербайджаном не «искрит»? Здесь решили просто «подогреть страсти»? Действуют вроде бы грамотно: создается небольшой «левый» ТГ-канал, представленный как иранский, а уже затем его новость подхватывают армянские помойки. С явным намерением «подсказать» Ирану, с кем ему воевать. Судя по всему, заигрывания с Западом ожидаемых дивидендов не приносят.

И да, почему столь «бдительные» иранские ТГ-эксперты, которые углядели в Азербайджане несуществующие «израильские базы», ракеты и беспилотники, в упор не видят активности западных спецслужб в соседней Армении?

Отдел политики Minval.az