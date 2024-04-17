Посол Украины Каневский: «Азербайджанцы, вы молодцы!»

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Посол Украины Владислав Каневский в связи с завершением дипломатической миссии в Азербайджане написал пост на своей странице в Facebook, где поделился своими впечатлениями о стране.

«Возвращаюсь домой с очень положительными впечатлениями об Азербайджане и людях, которые здесь живут. Это был яркий, насыщенный и продуктивный период моей дипломатической деятельности в стране, которая, восстановила суверенитет и территориальную целостность, стремительно развивается. Благодарен азербайджанцам за то, что помогли ознакомиться с богатой историей, культурой и традициями своей страны, привили симпатию к Азербайджану. Азербайджанцы, вы молодцы! Судьба предоставила мне возможность общаться и работать с друзьями Украины и патриотами своей страны, настоящими профессионалами, с которыми мы укрепили стратегическое партнерство между нашими странами, запустили новые механизмы плодотворного двустороннего сотрудничества», – отметил посол.

Посол добавил, что за время его пребывания в Азербайджане были созданы такие структуры как Торговый дом Украины, Почетное консульство Украины, Украинский центр, которые достойно представляют Украину.

В.Каневский выразил благодарность украинской общине Азербайджана за организацию волонтерских движений для оказания помощи украинцам, страдающим от войны.