Иран пытается отвлечь внимание Южным Кавказом

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В то время как Иран своей дроново-ракетной атакой на Израиль оказался в центре внимания всей мировой общественности, и тот же самый мир никак не может определиться с тем, смеяться ему по поводу безуспешности атаки или плакать по поводу демонстрации нового типа войны, географически отдаленной, он, то есть Иран, пытается сосредоточить внимание мирового политического истеблишмента на Южном Кавказе.

Посол этой страны в Ереване Мехди Собхани заявил сегодня, что Иран выразил недовольство «возможным ростом» напряженности в регионе Южного Кавказа и призывает Ереван и Баку проявлять сдержанность и продолжить диалог по мирной повестке. И такое заявление, то есть призыв к миру, звучит из уст дипломата, страна которого только недавно нанесла самый массированный воздушный удар по территории другого государства. Не является ли это попыткой подмены понятий?

И знаете, что интересно? В то время как мы оформляли эту маленькую заметку к публикации, в ведущих мировых СМИ «молнией» прошло сообщение о том, что беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по автомобилю шиитской милиции «Хезболлах» на юге Ливана. А это означает, что ирано-израильское противостояние продолжает нарастать.

В любом случае заявление уже сделано и теоретически, по мнению Мехди Собхани, мир теперь должен вновь начать пристально наблюдать за армяно-азербайджанским противостоянием. А ведь такие обязательно найдутся. Например, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже заявил о том, что Евросоюзу не за что признавать иранский Корпус стражей революции террористической организацией, потому как он теракты не совершал. И такие, как Ж.Боррель получают явный пас от своих иранских друзей для того, чтоб вновь заявить что-то неприятное про действия Азербайджана на Южном Кавказе.

Рауф Насиров