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Власти Украины начали эвакуацию жителей Харьковской области

Власти Украины начали эвакуацию жителей Харьковской области

В 47 населенных пунктах Харьковской области, близких к границе с Россией, объявлена принудительная эвакуация. Об этом сообщил губернатор региона Олег Синегубов.

«Только что на совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах. Речь идет лишь о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов», – написал Синегубов в своем Telegram-канале.

Количество эвакуируемых он не сообщил, но уточнил, что в данных населенных пунктах проживают 182 ребенка. Маршруты вывоза людей уже определены, места временного проживания забронированы, добавил губернатор.

Он отметил, что решение об эвакуации не касается столицы региона – города Харькова.

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