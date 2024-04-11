Эксперты АБР прогнозируют небольшой рост инфляции в Азербайджане

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По прогнозам Азиатского банка развития (АБР), среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2024 году составит 5,5%, а в 2025 году увеличится до 6,5% при более быстром экономическом росте.

Об этом говорится в обнародованном сегодня в апрельском отчете «Перспективы развития Азии (ADO)».

«Инфляцию необходимо держать под контролем и правительству нужно следить за ценами в течение прогнозируемого периода. Сохранение стабильности обменного курса смягчит воздействие импортируемой инфляции. Ожидается, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранит учетную ставку по крайней мере до середины 2024 года и будет следить за динамикой цен и настроениями потребителей, прежде чем вносить изменения», – отмечает АБР.

Аналитики банка считают, что продолжающаяся привязка азербайджанского маната к доллару США помогла сдержать давление импортируемой инфляции и в прошлом году. К маю 2023 года ЦБА повысил учетную ставку в три этапа с 8,25% до 9%, а затем снизил ее до 8% в два этапа с октября по декабрь, а затем до 7,75% в феврале и до 7,5% в марте 2024 года по мере снижения инфляции.