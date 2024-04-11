АБР дал прогноз по темпам роста ВВП в Азербайджане

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Азиатский банк развития (АБР) в 2024 году прогнозирует темпы роста ВВП в Азербайджане на уровне 1,2%, а в 2025 году – 1,6% за счет увеличения государственных расходов и роста сферы услуг.

Об этом говорится в обнародованном сегодня в апрельском отчете «Перспективы развития Азии (ADO)». Согласно предыдущей (в сентябре 2023 года) оценке АБР, рост ВВП Азербайджана на 2024 год прогнозировался на уровне 2,6%.

«Благодаря ожидаемому росту в розничной торговле и транспортном секторе, прогнозируется, что рост сферы услуг вырастет до 2,3% в 2024 году и 3% в 2025 году. Выигрыш в сфере транспорта будет обеспечен за счет соглашения между национальной компанией «КазМунайГаз» и Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) об увеличении транзита казахстанской нефти через Азербайджан», – отмечает АБР.

По мнению аналитиков банка, спад в промышленности снизится до 1,6% в 2024 году из-за замедления производительности нефтяных платформ, а в 2025 году – до 1% , поскольку добыча газа становится более важной. «Пищевая промышленность, производство строительных материалов и нефтехимической продукции будут ограничивать спад в более широком промышленном секторе. Следующий этап программ поддержки сельского хозяйства помогут поддержать рост производства сельскохозяйственных культур и животноводства», – говорится в отчете.

АБР считает, что частное потребление и чистый экспорт будут стимулировать рост спроса. Прогнозируется, что рост частного потребления ускорится, поскольку экономический рост и дальнейшее замедление инфляции повысят реальные доходы домохозяйств. Более высокая заработная плата государственных служащих будет стимулировать общественное потребление. Государственные инвестиции останутся движущей силой общего объема инвестиций в прогнозируемый период, хотя снижение добычи нефти и ослабление цен на нефть создают риск для запланированных расходов, считают аналитики банка. Чистый экспорт будет расти, поскольку доходы от экспорта будут опережать медленнее растущий импорт.