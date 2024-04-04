Турция призывает Армению передать Азербайджану точные карты минных полей

Призываем Армению передать Азербайджану точные карты минных полей.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции по случаю 4 апреля – Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.
В заявлении отмечается, что Турция разделяет озабоченность Азербайджана по поводу безопасности из-за большого числа установленных на освобожденных от оккупации территориях мин.
В МИД Турции заявили, что сильная поддержка странам, борющимся с минами, будет продолжена.
4 Nisan Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü Hk. https://t.co/KFziDDm9mD pic.twitter.com/NqXljB0bZj
— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 4, 2024