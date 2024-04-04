В Грузии отметили преимущества железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

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Проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) резко сократит время перевозки грузов между Азией и Европой.

Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили во время выступления в формате парламентского “министерского часа”. Его слова приводит АПА. Он сказал, что работы по модернизации грузинских железных дорог, а также грузинского участка БТК планируется завершить в этом году.

Леван Давиташвили отметил, что грузоперевозки по «Среднему коридору» за последние три года выросли на 11 процентов. Он отметил, что продолжается работа со странами-партнерами в направлении цифровизации коридора, что рассчитано на повышение эффективности грузоперевозок.