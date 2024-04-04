ЦРУ уведомило Израиль о возможном нападении Ирана |
Италия осудила антиазербайджанскую позицию Франции |
Беспокойство Баку относительно французской кампании по милитаризации Армении оправдалось |
Соцсети Instagram, WhatsApp и Facebook работают в штатном режиме (обновлено) |
Российский пропагандист: Украину надо разобрать на кирпичи |
Растет число жертв и пострадавших в результате мощного землетрясения на Тайване (обновлено) |
Кадры исторического разгрома российского танкового полка под Авдеевкой (видео) |
Генерал Гурулёв оскорбил Зеленского, обозвав его «чучелом» |
Столтенберг исключил отправку войск НАТО в Украину |
Главное Экономика

В Грузии отметили преимущества железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

В Грузии отметили преимущества железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) резко сократит время перевозки грузов между Азией и Европой.

Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили во время выступления в формате парламентского “министерского часа”. Его слова приводит АПА. Он сказал, что работы по модернизации грузинских железных дорог, а также грузинского участка БТК планируется завершить в этом году.

Леван Давиташвили отметил, что грузоперевозки по «Среднему коридору» за последние три года выросли на 11 процентов. Он отметил, что продолжается работа со странами-партнерами в направлении цифровизации коридора, что рассчитано на повышение эффективности грузоперевозок.

Теги:
Из этой рубрики
В Кыргызстане прекратили работать карты «Мир»
Экономика

В Кыргызстане прекратили работать карты «Мир»

2024/04/04, 00:20
В Грузии отметили преимущества железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
Экономика

В Грузии отметили преимущества железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

2024/04/04, 00:15
Главный поток ненефтяного экспорта Азербайджана приходится на Россию
Экономика

Главный поток ненефтяного экспорта Азербайджана приходится на Россию

2024/04/03, 23:16
Азербайджан и АБР обсудили повестку сотрудничества (фото)
Экономика

Азербайджан и АБР обсудили повестку сотрудничества (фото)

2024/04/03, 20:29
Инфляция в Турции в марте выросла до 68,5%
Экономика

Инфляция в Турции в марте выросла до 68,5%

2024/04/03, 11:45
Кыргызстан заблокирует работу карт "Мир"
Экономика

Кыргызстан заблокирует работу карт «Мир»

2024/04/02, 18:38
Джаббаров встретился с губернатором Петербурга Бегловым
Экономика

Джаббаров встретился с губернатором Петербурга Бегловым

2024/04/02, 17:00
Вагит Алекперов стал богаче на $1,79 млрд
Экономика

Вагит Алекперов стал богаче на $1,79 млрд

2024/04/02, 00:27
В Армении отмежевались от ограничений в отношении карт «Мир»
Экономика

В Армении отмежевались от ограничений в отношении карт «Мир»

2024/04/02, 00:14