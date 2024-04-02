Джаббаров встретился с губернатором Петербурга Бегловым

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Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. На встрече подчеркнуто укрепление регионального сотрудничества, в том числе двусторонней экономической деятельности, благодаря большому значению, которое главы Азербайджана и России придают устойчивому развитию и эффективному использованию экономического потенциала.

Азербайджан расширяет партнерство с регионами России, в том числе Санкт-Петербургом. Комиссия по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации придает дополнительный стимул развитию взаимоотношений.

Стороны обсудили перспективы развития экономических связей, возможности совместной деятельности в сферах промышленности, инноваций, туризма, судостроения и по другим направлениям, а также существующий потенциал для поддержи торгового и делового партнерства.

В рамках культурной и деловой миссии делегации Санкт-Петербурга в Азербайджан состоялось 4-е заседание Комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации. На заседании было выражено удовлетворение всесторонним развитием экономических отношений. Было отмечено, что наблюдается устойчивый рост торгового оборота между Азербайджаном и Россией. В 2023 году товарооборот с Россией вырос на 17% по сравнению с 2022 годом, составив почти 4,5 млрд долларов. Азербайджан установил значимые торгово-экономические связи с около 80 субъектами РФ, с около 20 из них подписаны документы о совместной деятельности.

Участникам мероприятия была представлена информация о созданных в нашей стране бизнес-возможностях, отмечено наличие больших перспектив сотрудничества сферах в промышленности, торговли, транспорта, транзита и других областях, а также о предлагаемых в Свободной экономической зоне «Алят» льготах и стимулах и возможностях участия в работах по реконструкции и восстановлению на освобожденных от оккупации территориях.

Члены комиссии поделились своим видением повышения эффективности совместной деятельности, углубления партнерства в транспортной, инновационной и других сферах, развития сотрудничества между деловыми кругами. В рамках заседания обсуждены укрепление совместной деятельности по приоритетным направлениям, включая фармацевтику, туризм, здравоохранение, занятость, образование, охрану и реставрацию памятников истории и культуры.

В рамках мероприятия представлен видеоролик, посвященный сотрудничеству между Азербайджаном и Санкт-Петербургом в сферах экономики, торговли, гуманитарной деятельности, туризма и по другим направлениям.

На встрече утвержден “План мероприятий по сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Санкт- Петербурга (Российская Федерация) в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 2024-2028 годы”. Документ подписали министр экономики Микаил Джаббаров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. План мероприятий будет содействовать поддержке партнерства в сферах торговли, экологической безопасности, здравоохранения, занятости и социальной защиты, гуманитарной деятельности, градостроительства и архитектуры.

В рамках заседания Комиссии подписаны документы о сотрудничестве и взаимопонимании между Азербайджанским университетом туризма и менеджмента и Международным центром компетенций в сфере туризма и гостеприимства Санкт-Петербурга, Ассоциацией поддержки медицинского и термального туризма Азербайджанской Республики и Акционерным обществом «Агентство медицинского туризма Санкт-Петербурга».