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Вагит Алекперов стал богаче на $1,79 млрд

Вагит Алекперов стал богаче на $1,79 млрд

Состояние российских миллиардеров увеличилось на $18,293 млрд с начала 2024 года, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. Всего в рейтинг попали 25 главных богачей страны.

Больше всех с начала года заработал сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, его состояние выросло на $5,29 млрд – до $24,1 млрд. За ним следует основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Он заработал $3,75 млрд, а состояние оценивается в $24,6 млрд. Замыкает тройку лидеров председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Его состояние с начала года увеличилось на $2,91 млрд – до $26,9 млрд.

В пятерку также вошли совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (+ $1,79 млрд, состояние $26,2 млрд) и владелец «Интерроса» Владимир Потанин (+ $768 млн, состояние $31,8 млрд).

Есть и те, кто понесли убытки. Больше остальных потерял акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов – $2,8 млрд (состояние оценивается в $18,3 млрд). На $1,45 млрд стал беднее акционер производителя природного газа «Новатек» Геннадий Тимченко (состояние оценивается в $12,7 млрд).

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