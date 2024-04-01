Супруги с 3-летней дочерью сгорели в страшном ДТП в Астаре (фото, видео)

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Три человека погибли в результате ДТП в Астаре. ДТП произошло в селе Арчиван, уточняет АПА.

Автомобиль марки BMW с государственным регистрационным номером 99-SZ-632, управляемый 31-летним жителем села Шиякяран Алиевым Эльманом Мирзамед оглу, потерял управление и въехал под припаркованный на обочине крупнотоннажный грузовик, принадлежащий 56-летнему гражданину России Магомеду Абдуллашу.

От сильного удара автомобиль загорелся. В результате аварии водитель, его 22 – летняя жена Алиева Фергана Ильхам гызы, и их 3-летняя дочь Алиева Гюльханым Эльман гызы, погибли в горящем автомобиле. Сразу же к месту происшествия были привлечены две пожарные машины Астаринской районной противопожарной службы МЧС, и две бригады спасательной службы.

Тела были извлечены из транспортного средства и переданы по назначению.