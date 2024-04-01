Астана примет встречу секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС

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В казахстанской столице Астане состоится 19-я встреча секретарей Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщает Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

«2-3 апреля 2024 года в Астане состоится 19-я встреча секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС. Предстоящее мероприятие пройдет под председательством Казахстана. Впервые в ней примет участие Иран в качестве полноправного государства-члена ШОС. В качестве гостей приглашены государства-наблюдатели ШОС – Монголия и Беларусь», – сказал Смадияров.

По его словам, в рамках данной встречи планируется обмен мнениями по актуальным международным вопросам зоны ответственности ШОС, в том числе по совместному противодействию «силам трёх зол» (терроризму, сепаратизму, экстремизму), незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и по сотрудничеству по линии международной информационной безопасности, а также дальнейшему взаимодействию в рамках таких многосторонних объединений, как ООН, СВМДА, ОДКБ.

«По итогам мероприятия планируется подписание Протокола встречи секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС, в котором будут отражены общие подходы государств-членов к дальнейшему развитию многостороннего партнерства по вопросам региональной и международной безопасности», – сказал Смадияров.