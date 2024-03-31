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Самедов: Завершается окончательная процедура документации 73 человек

Самедов: Завершается окончательная процедура документации 73 человек

Место захоронения, обнаруженное 28 марта в Ходжалы, сегодня будет осмотрено экспертами. Об этом сообщил заместитель руководителя рабочей группы Госкомиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов, передает Trend.

По его словам, завершается окончательная процедура документации 73 человек, чья идентификация завершена.

«После завершения данного процесса останки этих лиц будут переданы их семьям и состоятся похороны», – добавил Э.Самедов.

Он добавил, что в этом году в селе Гарадаглы Ходжавендского района будут проведены поисково-раскопочные работы.

По его словам, которые приводит «Репорт», работы будут проводиться в соответствии с утвержденным планом: “Я пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить структуры, принимающие участие в поисках. Наша главная цель – установить судьбы всех пропавших без вести лиц”.

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