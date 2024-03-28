Азербайджанские эксперты идентифицировали останки 107 пропавших

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Идентифицированы останки 107 пропавших без вести лиц.

Об этом сказал глава Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев в ходе выступления на состоявшемся сегодня торжественном мероприятии по случаю 105-летия создания органов безопасности Азербайджана.

«Служба государственной безопасности также руководит деятельностью Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана. В результате проведенной нашими специалистами работы идентифицированы останки 107 пропавших без вести лиц. Идентификация останков 95 лиц проведена в генетической лаборатории Военно-медицинского управления МВД, останков 12 человек – в соответствующем структурном подразделении МВД. Останки 34 из них были переданы их семьям. В ближайшие дни будут обнародованы имена 73 человек, останки которых идентифицированы», – приводит «Тренд» его слова.