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В Мингячевире при пожаре в общежитии эвакуировали жильцов (видео)

В Мингячевире при пожаре в общежитии эвакуировали жильцов (видео)

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в здании общежития по улице Г. Гусейнова в городе Мингячевир.

Согласно информации пресс-службы МЧС, на место происшествия были направлены пожарные Мингячевирской городской части пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны министерства.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар произошел на 5-м этаже семиэтажного здания общежития и риск его распространения высок.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар удалось быстро потушить, не дав ему распространиться на другие квартиры. В рамках мер безопасности жильцы общежития были эвакуированы.

В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции двух комнат, разделенных перегородками, общей площадью 40 и 50 м².

Соседние квартиры были защищены от пожара. Пострадавших нет.

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