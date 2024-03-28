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В Азербайджане таксистов обяжут перейти на стандарт «Евро-5» и установить видеокамеры

В Азербайджане таксистов обяжут перейти на стандарт "Евро-5" и установить видеокамеры

В Азербайджане цвет автотранспортных средств, используемых в регулярных междугородных (межрайонных) пассажироперевозках, должен быть белым, транспортных средств, используемых во внутригородских (внутрирайонных) пассажироперевозках – красного цвета, а электромобилей, используемых в регулярном междугородном пассажирском сообщении ( межрайонные) и внутригородских (внутрирайонные) пассажироперевозках должны быть зеленого цвета.

Это отражено в утвержденных сегодня Кабмином соответствующих требованиях, сообщает АПА.

Также обнародованы требования к техническим показателям транспортных средств, используемых при перевозке пассажиров легковым автомобилем такси.

Теперь в легковых автомобилях такси должны быть установлены видеокамеры, которые охватывают весь салон и оснащены запоминающим устройством, способным хранить записанную информацию как минимум один месяц.

Согласно требованиям, легковые автомобили такси должны соответствовать как минимум экологическому стандарту «Евро-5».

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В Азербайджане таксистов обяжут перейти на стандарт "Евро-5" и установить видеокамеры
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В Азербайджане таксистов обяжут перейти на стандарт «Евро-5» и установить видеокамеры

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