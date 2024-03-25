СГБ задержала планировавшего теракты мужчину. Аскеров также готовил покушение на главу Лянкярана (видео) |
Все четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» арестованы (обновлено, фото, видео) |
Украина готовит новые операции в Крыму |
Слухи о поставках азербайджанской оборонной продукции в Украину опровергнуты |
Застрелился азербайджанский военнослужащий |
Теракт в «Крокусе»: погибли 137 человек, пострадали 182 (обновлено, фото, видео) |
Вугар Гусейнов погиб в «Крокусе» героем, пытаясь спасти напуганных людей (видео) |
Исламисты нанесли ракетный удар по американской базе в Сирии |
Вугар Гусейнов погиб в «Крокусе» вместе со своей женой Лилит Исраелян |
Главное Экономика

Азербайджанский газ поступит и в Албанию

Азербайджанский газ поступит и в Албанию

Албания в 2026 году планирует начать использовать азербайджанский природный газ для собственных нужд, сообщает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

С этой целью разрабатываются планы по развитию необходимой газораспределительной инфраструктуры.

«Посредством существующей инфраструктуры, такой как Трансадриатический трубопровод (TAP), осуществляется диверсификация источников энергии Албании и снижение ее зависимости от гидроэнергетики. Основная роль TAP в Албании заключается в содействии транзиту газа из Азербайджана на европейские рынки, включая Италию», – отмечает S&P.

Ежегодные поставки азербайджанского газа в Албанию ожидаются в объеме около 200 млн кубометров. Таким образом, это совпадет с периодом первого этапа расширения Трансадриатического газопровода до дополнительных 1,2 млрд кубометров, из которых 1 млрд кубометров предназначены для Италии.

Таким образом, Албания будет девятым поставщиком природного газа из Азербайджана после Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Грузии, Турции, Венгрии и Сербии. При этом имеется еще группа стран, которые хотят покупать газ у Азербайджана. Это Босния и Герцеговина, Черногория, Хорватия, Словакия и Северная Македония.

Азербайджан увеличил экспорт природного газа в Европу с 8 млрд кубометров в 2021 году до 11,8 млрд кубометров в 2023 году. В целом, страна в прошлом году экспортировала 23,8 млрд кубометров газа.

Согласно меморандуму с ЕС Баку должен довести поставки природного газа в Европу до 2027 года до 20 млрд кубометров.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу с газоконденсатного месторождения «Шахдениз» начались в конце 2020 года. В настоящее время пропускная способность трубопровода составляет 12 млрд кубометров газа в год.

Общая протяженность ТАР составляет 878 км, из них 550 км проходят по северной части Греции, 215 км – по территории Албании, 105 км – по дну Адриатического моря и 8 км – по территории Италии.

Подтвержденные запасы природного газа Азербайджана составляют 2,6 трлн кубометров. Страна имеет еще несколько перспективных месторождений газа, в частности, «Бабек», «Абшерон», «Умид» и «Карабах».

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджанский газ поступит и в Албанию
Экономика

Азербайджанский газ поступит и в Албанию

2024/03/25, 12:32
Азербайджан наращивает импорт какао
Экономика

Азербайджан наращивает импорт какао

2024/03/25, 10:42
"Если нефть исчезнет"... Генсек ОПЕК категорически против отказа от нее
Экономика

«Если нефть исчезнет»… Генсек ОПЕК категорически против отказа от нее

2024/03/24, 22:52
Turkish Airlines спустя 10 лет вновь полетит в Ливию
Экономика

Turkish Airlines спустя 10 лет вновь полетит в Ливию

2024/03/24, 22:26
ЕС более чем вдвое нарастил поставки нефтепродуктов в Азербайджан
Экономика

ЕС более чем вдвое нарастил поставки нефтепродуктов в Азербайджан

2024/03/24, 21:28
Вагит Алекперов возглавил список самых значимых бизнесменов в ХМАО
Экономика

Вагит Алекперов возглавил список самых значимых бизнесменов в ХМАО

2024/03/23, 01:02
ЕС в 83 раза нарастил импорт нефтепродуктов из Азербайджана
Экономика

ЕС в 83 раза нарастил импорт нефтепродуктов из Азербайджана

2024/03/23, 00:28
Еврокомиссия планирует ввести высокие пошлины на ввоз российской и белорусской агропродукции
Экономика

Еврокомиссия планирует ввести высокие пошлины на ввоз российской и белорусской агропродукции

2024/03/22, 17:31
Товарооборот Казахстана и Китая будет доведен до $40 млрд
Экономика

Товарооборот Казахстана и Китая будет доведен до $40 млрд

2024/03/22, 16:02