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В Загатальском районе выпало более 40 см снега

В Загатальском районе выпало более 40 см снега

В Загаталы выпало 44 см снега.

Об этом говорится в сводке Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии Азербайджана о текущей погода.

Согласно информации, на территории республики в основном наблюдалась погода с осадками, местами прошлись грозы, в горных районах выпал снег.

Высота снежного покрова в Алибеке (метеостанция в Загатале – ред.) составила 44 см, в Шахдаге – 31 см, в Грызе – 3 см.

Количество выпавших осадков в Загаталы составило 40 мм, в Балакяне – 32 мм, в Алибеке – 31 мм, в Шамкире – 19 мм, в Гахе – 10 мм, в Огузе – 8 мм, в Шеки, Гядабейе – 7 мм.

Северо-западный ветер в Тертере и Нафталане временами усиливался до 18 м/с, в Баку и на Абшероне – до 17 м/с. По данным станции «Нефтяные камни», высота волн достигла 2,4 метра.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 6 градусов, в Нахчыванской АР – 0-5 градусов тепла, в низменных районах – 8 градусов, в горных районах – 0-5 градусов мороза.

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