Аудитория итальянского сайта получила информацию о Новрузе

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Итальянский сайт Kmetro0 опубликовал статью о празднике Новруз.

В статье говорится, что первый день праздника Новруз связан с началом весны, и в течение недели в Азербайджане проводятся различные торжества. Об этом пишет «Азертадж». Доводится до внимания, что праздник Новруз, являющийся хранителем духовных ценностей и традиций, имеет особое значение для азербайджанского народа, он отмечается в нашей стране на государственном уровне. Подчеркивается, что в этом году впервые после тридцатилетней оккупации граждане Азербайджана отмечают праздник во всех уголках страны, в том числе бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся в освобожденный от оккупации Карабах, – в родных краях.

В статье говорится, что наряду с Азербайджаном Новруз отмечается как традиционный праздник и в мусульманских общинах Грузии, а также в странах Центральной Азии, Иране. В статье повествуется об истории праздника Новруз, отмечаемых чершенбе (вторник), традициях и празднествах.