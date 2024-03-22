Еврокомиссия может ввести «запретительно высокие» тарифы на зерно из РФ и Беларуси

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Еврокомиссия предложила установить «запретительно высокие» таможенные тарифы на зерно из России и Беларуси, что равносильно запрету на их ввоз, сообщает Euronews со ссылкой на заместителя главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По словам представителя ЕС, Еврокомиссия пока не видит признаков дестабилизации Россией зернового рынка Евросоюза, но опасается этого из-за увеличения ею объемов производства зерна. «Мы не видим в настоящий момент дестабилизации рынка. Но, учитывая эти объемы, учитывая увеличение объемов производства в России, мы видим, что у России есть возможность дестабилизировать рынок ЕС, если она захочет сделать это», – сказал он, подчеркнув, что предложение Еврокомиссии ввести тарифы является превентивной мерой.

Домбровскис добавил, что Россия поставляет в Евросоюз ежегодно почти 5 млн. тонн зерна, что занимает всего около 1% зернового рынка сообщества. «В целом почти 5 млн. тонн зерна идет из России, что составляет около 1% от всего зерна на рынке ЕС», – сказал он.

На вопрос журналистов о том, каким образом поставки российского зерна могут дестабилизировать рынок ЕС, если они составляют всего 1%, источник ответил: «Так как производство в России сильно увеличилось, они могут перенаправить больше зерна в ЕС. Мы видим, что может быть дестабилизация. Это превентивная мера».