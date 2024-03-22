Песков: Россия находится в состоянии войны

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Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил «Аргументам и фактам» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден», — сказал он.

Власти будут действовать так, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности граждан России, пообещал Песков.

По мнению пресс-секретаря, страна «не может допустить существование» возле своих границ государства, которое обещает вернуть под свой контроль Крым, а также ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Россия присоединила полуостров в 2014 году, а другие четыре региона — в 2022-м, после референдумов, законность которых не признают большинство стран мира. Власти России считают вопрос их территориальной принадлежности закрытым.

По словам Пескова, для российской стороны главное — «обезопасить людей в этих четырех регионах и освободить их территорию», которую он назвал «де-факто оккупированной» Украиной.