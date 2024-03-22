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Эммануэль «Рокки» Макрон стал героем мемов после скандальной фотосессии

Эммануэль «Рокки» Макрон стал героем мемов после скандальной фотосессии

В Сети продолжают обсуждать фотографии президента Франции Эммануэля Макрона с тренировки по боксу, которые были опубликованы 20 марта. Особое впечатление на публику, как уже писал Minval, произвели могучие бицепсы на руках Макрона.

Пользователи нашли и опубликовали фото президента с супругой, сделанное во время отдыха в августе 2023-го на яхте. На этом кадре хорошо видна правая рука Макрона, которой он опирается на выступ, пытаясь встать. Хотя рука в этот момент напряжена, на ней нет и намека на проработанный бицепс.

Эммануэль «Рокки» Макрон стал героем мемов после скандальной фотосессии

«Официальный фотограф разместила вчера на своем аккаунте в Instagram фотографии нашего национального Рокки Бальбоа, тренирующегося для ремейка «Рокки IV» в России против Путина. Итак, мы платим налоги, чтобы Макрон мог сделать несколько красивых фотосессий бокса. Быстрый вопрос: сколько стоит такая фотосессия? А сколько стоит фотошоп, чтобы создать впечатление, что у него руки как у Сильвестра Сталлоне, хотя на самом деле у него руки Макрона. В целом, я думаю, Путин очень, очень напуган. Он испугался. Он больше не тянет, он прячется. Ведь это послание из бокса Макрона было адресовано господину Путину. Берегитесь, мистер Путин, Макрон, с его большими мускулами, большими руками, ждет вас», – прокомментировал скандальную фотосессию Макрона французский журналист, экс-парламентский атташе Майк Боровски.

Между тем мемы с новыми фото президента Франции стали появляться в Сети:

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