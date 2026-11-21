Иран полностью готов к военному противостоянию с США, если Вашингтон откажется принять условия Тегерана по урегулированию разногласий. Об этом ТАСС заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд.

«Если американцы не примут объявленные нами условия, то мы, безусловно, полностью готовы к противостоянию и войне», — подчеркнул депутат.

По его словам, в случае новой эскалации Тегеран намерен нанести Вашингтону ущерб, который значительно превысит стоимость уступок, обсуждавшихся за столом переговоров.

Зохреванд также заявил, что США должны отказаться от подхода, который, по его мнению, ранее применялся в отношении Ливии, Судана, Сирии, Ирака и Афганистана.

Парламентарий выразил мнение, что прежний формат диалога с Вашингтоном не принёс Ирану результатов и в конечном счёте привёл к войне.

«Другая сторона не готова вести с нами переговоры на общей основе — и уже это доказала: она говорит о капитуляции Ирана», — отметил Зохреванд.

Депутат добавил, что в сложившихся обстоятельствах считает необходимым дать военный отпор, чтобы заставить американскую сторону учитывать интересы Тегерана.