Пашинян: Возвращая четыре приграничных села Азербайджану, Армения получает госграницу |
Хикмет Гаджиев показал обновленную карту ООН по Азербайджану |
Путин отреагировал на масштабные удары ВСУ по Белгороду: У нас есть «свои планы» |
Кремль: Несогласие Баку на миссию ЕС в Армении может поставить под сомнение ее эффективность |
США и Турция договорились по антироссийским санкциям |
Парламент Армении ратифицировал соглашение о статусе миссии ЕС |
Дуда рассказал, когда Россия атакует страну НАТО |
Умеров коснулся деталей юбилейного «Рамштайна» |
В Азербайджане отмечают Новруз |
Главное Странности

«Простите, но я лопнул от смеха!». Фотосессию Макрона в боксёрских перчатках высмеяли

"Простите, но я лопнул от смеха!". Фотосессию Макрона в боксёрских перчатках высмеяли

Личный фотограф французского президента Соазиг де ла Муассоньер опубликовал новые фото Эмманюэля Макрона. Драматичная фотосессия главы Пятой республики, к слову, уже спровоцировала бурные обсуждения пользователей в соцсетях.

На чёрно-белых кадрах 46-летний Макрон с яростным лицом бьёт по боксёрской груше.

«Фотограф Макрона опубликовал его фотографии в роли неутомимого боксера. Простите, но я лопнул от смеха!, — написал французский предприниматель Эммануэль де Вильерс, намекнув, что руки президента были отфотошоплены.

Теги:
Из этой рубрики
"Простите, но я лопнул от смеха!". Фотосессию Макрона в боксёрских перчатках высмеяли
Странности

«Простите, но я лопнул от смеха!». Фотосессию Макрона в боксёрских перчатках высмеяли

2024/03/20, 18:59
Армянская авиакомпания прекратила свою деятельность из-за отсутствия самолетов
Странности

Армянская авиакомпания прекратила свою деятельность из-за отсутствия самолетов

2024/03/19, 12:29
Американский сенатор Грэм призвал Украину мобилизовать граждан младше 25 лет
Странности

Американский сенатор Грэм призвал Украину мобилизовать граждан младше 25 лет

2024/03/19, 10:40
За избиение поджигателя Корана вместо сына Кадырова наказали сотрудников СИЗО
Странности

За избиение поджигателя Корана вместо сына Кадырова наказали сотрудников СИЗО

2024/03/18, 15:35
Шойгу отправлял в Ереван 40 российских генералов для реформирования армянской армии
Странности

Шойгу отправлял в Ереван 40 российских генералов для реформирования армянской армии

2024/03/18, 15:25
Казахстан заявил о "чрезвычайной важности" разработанного Арменией «Перекрестка мира»
Странности

Казахстан заявил о «чрезвычайной важности» разработанного Арменией «Перекрестка мира»

2024/03/18, 15:13
Валуев обозвал Макрона "лягушатником"
Странности

Валуев обозвал Макрона «лягушатником»

2024/03/17, 23:50
В Индии продолжаются нападки на мусульман (видео)
Странности

В Индии продолжаются нападки на мусульман (видео)

2024/03/17, 19:51
WSJ: Союзники России снабжают Украину боеприпасами
Странности

WSJ: Союзники России снабжают Украину боеприпасами

2024/03/17, 13:09