«Простите, но я лопнул от смеха!». Фотосессию Макрона в боксёрских перчатках высмеяли

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Личный фотограф французского президента Соазиг де ла Муассоньер опубликовал новые фото Эмманюэля Макрона. Драматичная фотосессия главы Пятой республики, к слову, уже спровоцировала бурные обсуждения пользователей в соцсетях.

На чёрно-белых кадрах 46-летний Макрон с яростным лицом бьёт по боксёрской груше.

«Фотограф Макрона опубликовал его фотографии в роли неутомимого боксера. Простите, но я лопнул от смеха!, — написал французский предприниматель Эммануэль де Вильерс, намекнув, что руки президента были отфотошоплены.