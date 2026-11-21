Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул важную роль Азербайджана как надёжного партнёра Германии и Европы.

Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу Tagesschau.

Вадефуль отметил значение Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, подчеркнув необходимость расширения сотрудничества.

Вадефуль также акцентировал внимание на важности установления прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе.

Кроме того, министр заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Армении.