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В Пакистане заблокировали соцсеть Х

В Пакистане заблокировали соцсеть Х

Доступ к соцсети X с 17 февраля заблокирован на территории Пакистана в соответствии с решением Министерства внутренних дел.

Об этом сообщила газета The News со ссылкой на комментарий Пакистанского управления электросвязи (PTA) для Высокого суда провинции Синд в рамках рассмотрения петиции о восстановлении доступа к платформе.

Согласно PTA, приостановка доступа к X была инициирована на основании «хорошо проработанных рекомендаций правоохранительных органов, властей провинций и разведывательных служб, которые были получены и тщательно изучены в МВД». В ведомстве отметили, что платформа не предоставила PTA возможности контролировать распространяемые посредством нее новости и информацию, тем самым «создав высокую вероятность распространения фейковых новостей, которые могут противоречить национальным интересам и нанести ущерб имиджу» Пакистана.

Как указывает газета, Высокий суд Синда обязал МВД представить свое видение ситуации и отложил до 17 апреля рассмотрение петиции о восстановлении доступа к соцсети.

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