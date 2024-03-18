Гасанов: Армия укрепляет свои позиции на освобожденных территориях

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Продолжая укреплять свои позиции на освобожденных территориях, армия Азербайджана вносит свой вклад в осуществление восстановительных работ и в программу Великое Возвращение.

Об этом говорится в поздравительном обращении министра обороны Азербайджана Закира Гасанова к личному составу армии.

«Я уверен, что придерживаясь Конституции Азербайджана и воинскому уставу, вы продолжите укреплять свою боевую и морально-психологическую подготовку, а также повысите свои усилия и навыки для достижения новых успехов на службе», – говорится в обращении министра.