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Нетаньяху против смены правительства Израиля

Нетаньяху против смены правительства Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не считает нужным проводить новые выборы и менять правительство в Израиле после комментариев американского сенатора Чака Шумера о том, что израильтянам нужна возможность выразить свое видение будущего Израиля, передает канал CNN.

«Единственное правительство, которое нужно свергнуть, это правительство ХАМАС в секторе Газа, которое убило более 1 тыс. израильтян. Вот, на чем нам следует сфокусироваться. Большинство израильтян поддерживают наше правительство и политику», – заявил он в интервью каналу CNN.

Он добавил, что «после терактов 11 сентября Израиль не просил замены Буша». Комментарии Шумера Нетаньяху назвал «неуместными».

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